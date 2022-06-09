Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz yapılacak olan ara zamda! Detaylar belli oldu: İşte konuşulan zam oranları

Enflasyon oranlarının her geçen gün yükselmesi ile birlikte milyonlarca çalışan Temmuz’da yapılması beklenen ‘Ara zam’ formülünü konuşmaya başladı. Çok sayıda özel şirket ara zam için harekete geçmiş durumda. Hükümet’ten ara zam için teşvik paketi beklenirken konuşulan ara zam oranları da belli oldu. Peki ara zam ne kadar olacak? Temmuz’da ara zam yapılacak mı? İşte Temmuz ayında gelecek olan zammın detayları…