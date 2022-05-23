Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam tutarları belli oluyor! Yüzde 40 gelebilir: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve mürurun Temmuz ayında beklediği enflasyon zammının detayları belli oldu. 4 aylık alınan enflasyon verilerine göre memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30’u aşarken gözler Mayıs ve Haziran ayında gelecek olan verilerde. Enflasyon oranları beklentilere göre gelirse zam tutarı tam yüzde 40’a denk gelmekte. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? İşte detaylar…