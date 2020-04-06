Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren başlıyor

Emeklilerin merakla bekledi\u011fi g\u00fcn geldi! Paralar yar\u0131ndan itibaren hesaplarda olacak! \u0130\u015fte detaylar,Milyonlarca emeklinin d\u00f6rt g\u00f6zle bekledi\u011fi bayram ikramiyeleri yar\u0131ndan itibaren hesaplara yatmaya ba\u015flayacak. 1.000'er liral\u0131k ikramiye \u00f6demeleri 7-11 Nisan tarihleri aras\u0131nda \u00f6denmi\u015f olacak. \u0130kramiyeler tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakamlar\u0131na g\u00f6re hesaplara ge\u00e7ecek.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerinin \u00f6demeleri \u00f6ne \u00e7ekildi. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde; Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, Ramazan Bayram\u0131 ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri aras\u0131nda \u00f6denece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130KRAM\u0130YELER TAHS\u0130S NUMARASINA G\u00d6RE \u00d6DENECEK\r\n\r\nEmeklilerin ikramiyeleri tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakamlar\u0131na g\u00f6re yap\u0131lacak. Buna g\u00f6re, SSK emeklisi olan ve tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakam\u0131 17-18-19 olanlar 7 Nisan'da, 20-21-22 olanlar 8 Nisan'da, 23-24 olanlar 9 Nisan'da, 25-26 olanlar ise 10 Nisan'da ikramiyelerini alacak.,Ba\u011f- Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.\u00d6demeler kapsam\u0131nda, emekliler 1.000'er lira alacak.,HANG\u0130 EMEKL\u0130LER BAYRAM \u0130KRAM\u0130YELER\u0130NDEN YARARLANAB\u0130LECEK?,\u2013 SSK, Ba\u011f-Kur ve emekli sand\u0131\u011f\u0131 emekliler\r\n\u2013 \u015eehit yak\u0131nlar\u0131 ve gaziler\r\n\u2013 \u00d6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\r\n\u2013 Vazife ve harp malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er ve erba\u015flar\r\n\u2013 Ge\u00e7ici k\u00f6y korucular\u0131,\u2013 \u015eeref ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\r\n\u2013 \u015eampiyon sporcular\r\n\u2013 Kore, K\u0131br\u0131s ve \u0130stiklal Sava\u015f\u0131 gazileri\r\n\u2013 Ter\u00f6rden zarar g\u00f6rmesi nedeniyle ayl\u0131k ba\u011flanan siviller ve hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.