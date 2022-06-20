Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Asgari ücret 5 bin TL’yi geçecek: Temmuz’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında rakamlar netleşti. Hükümet tarafından gelen peş peşe açıklamalar ise beklentileri yükseltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete Temmuz’da zam geliyor mu?