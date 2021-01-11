Milyonlarca kişinin hesabına yatacak! Başvuru için son gün

Dikkat! Son ba\u015fvuru tarihi uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131, bug\u00fcn son g\u00fcn! Milyonlarca vatanda\u015f\u0131 ilgilendiriyor, ba\u015fvuran\u0131n hesab\u0131na yat\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...,Koronavir\u00fcs nedeniyle zor g\u00fcnler ge\u00e7iren esnafa 3 ay boyunca 1.000 liral\u0131k hibe (gelir kayb\u0131 deste\u011fi) ve 750 liraya kadar kira deste\u011fi olmak \u00fczere toplamda 5 milyar liral\u0131k \u00f6deme yap\u0131lacak.,1 milyon 239 bin esnafa verilecek hibe ve kira yard\u0131m\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurular, bug\u00fcn sona eriyor. Ayn\u0131 anda hem hibe hem de kira deste\u011finden yararlanabilme imkan\u0131 sunan bu f\u0131rsat\u0131 ka\u00e7\u0131rmay\u0131n! Ba\u015fvurular, sadece e-Devlet (turkiye.gov.tr) \u00fczerinden yap\u0131labiliyor.,Ayl\u0131k 1.000 liradan 3 ayda toplam 3.000 lira hibe deste\u011fi alan bir esnaf, i\u015f yeri kiraysa, b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde ayl\u0131k 750 lira olmak \u00fczere 3 ayl\u0131k toplamda 2.250 lira alabilecek. Yani 3 ayda iki deste\u011fin toplam\u0131 5.250 liray\u0131 bulacak. ,E\u011fer esnaf\u0131n kiradaki i\u015fyeri, di\u011fer \u015fehirlerdeyse ayl\u0131k 500 lira olmak \u00fczere 3 ayda 1.500 lira kira deste\u011fi alacak. Bu durumdaki esnaf\u0131n hibe ve kira deste\u011fi toplam\u0131 da 4.500 lira olacak.,\u00d6demeler ocak, \u015fubat ve mart aylar\u0131nda olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 e\u015fit tutarda yap\u0131lacak. Desteklerin \u00f6denece\u011fi tarihlere ili\u015fkin duyurulara \u2018ticaret.gov.tr\u2019 adresinden ula\u015fabilecek.,Peki hibe deste\u011finden kimler yararlanabilecek?,Hibe deste\u011finden; taksi, dolmu\u015f ve servis i\u015fletmecisi, pazarc\u0131, terzi, oto tamircisi, lokantac\u0131, pastaneci, kad\u0131n ve erkek kuaf\u00f6r\u00fc, pansiyon, yurt, kre\u015f ve d\u00fc\u011f\u00fcn salonu i\u015fletmecisi gibi k\u00fc\u00e7\u00fck esnaf faydalanacak.,Kira yard\u0131m\u0131n\u0131 da \u2018basit us\u00fcle tabi\u2019 bulunan ve i\u015f yeri kirada olan esnaf alacak.