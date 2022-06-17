Milyonlarca kişinin hesabına yatırılacak! Emekli bayram ikramiyeleri için tarih verildi: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayramın yaklaşmasıyla ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca kişi emeklilere ödenecek bayram ikramiyesini araştırmaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi kaç para? Emekli bayram ikramiyesi kaç para? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri…