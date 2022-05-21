BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi! 3600 Ek Gösterge’de 3 ara kademe formülü

Milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi! 3600 Ek Gösterge’de 3 ara kademe formülü

Milyonlarca memur ve emeklilerin beklediği 3600 Ek Gösterge’de 3 ara kademe formülü masaya gelmiş durumda. Yapılacak olan düzenleme ile dul ve yetimlerin aylıkları arttırılacak. Mevcut olarak bulunan 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşacak kademe ile yeni tazminat yansıtma oranları belirlendi. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesine karar verildi. Gelen yeni kademe ile sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylığını arttıracak.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144