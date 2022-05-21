Milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi! 3600 Ek Gösterge’de 3 ara kademe formülü

Milyonlarca memur ve emeklilerin beklediği 3600 Ek Gösterge’de 3 ara kademe formülü masaya gelmiş durumda. Yapılacak olan düzenleme ile dul ve yetimlerin aylıkları arttırılacak. Mevcut olarak bulunan 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşacak kademe ile yeni tazminat yansıtma oranları belirlendi. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesine karar verildi. Gelen yeni kademe ile sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylığını arttıracak.