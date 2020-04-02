Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 koronavir\u00fcs nedeniyle ekonomiye destek paketinin kapsam\u0131n\u0131 geni\u015fletti..\r\n,Gelir Vergisi m\u00fckelleflerinden; Ticari, zirai ve mesleki kazan\u00e7 y\u00f6n\u00fcnden gelir vergisi m\u00fckellefi olan ger\u00e7ek ki\u015filer. Kurumlar Vergisi M\u00fckelleflerinden ise; Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan do\u011frudan etkilenen ve ana faaliyet alan\u0131 itibar\u0131yla; al\u0131\u015fveri\u015f merkezleri dahil perakende, sa\u011fl\u0131k hizmetleri, mobilya imalat\u0131, demir \u00e7elik ve metal sanayii, madencilik ve ta\u015f ocak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131, bina in\u015faat hizmetleri, end\u00fcstriyel mutfak imalat\u0131, otomotiv imalat\u0131 ve ticareti ile otomotiv sanayii i\u00e7in par\u00e7a ve aksesuar imalat\u0131, ara\u00e7 kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ula\u015f\u0131m, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,.\r\n,Aralar\u0131nda \u00e7ift\u00e7i, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi m\u00fckellefi de ertelemeden yararlanacak. Beyannameler 27 Temmuzda verilecek, vergi \u00f6demeleri ise ekim, kas\u0131m ve aral\u0131k aylar\u0131n\u0131n son haftas\u0131 yap\u0131labilecek.\r\n\r\n,Matbaac\u0131l\u0131k dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri bas\u0131l\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin yay\u0131mc\u0131l\u0131k faaliyetleri, tur operat\u00f6rleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, k\u0131raathane dahil yiyecek ve i\u00e7ecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalat\u0131 ve ticareti ile halkla ili\u015fkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sekt\u00f6rlerinde faaliyette bulunan m\u00fckellefler ve .\r\n,COV\u0130D-19 SONRASI A\u00c7IKLANAN BAZI DESTEKLER?\r\n"B\u00fct\u00fcn D\u00fcnyay\u0131 etkileyen COV\u0130D-19 salg\u0131n\u0131n belki de insanl\u0131k i\u00e7in daha y\u0131k\u0131c\u0131 etkisi olabilecek ekonomik etkilerinin azalt\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik b\u00fct\u00fcn \u00fclkeler \u00f6nlem paketlerini a\u00e7\u0131klamaya\/uygulamaya koymaya ba\u015flad\u0131lar. \u00dclkemiz de ayn\u0131 \u015fekilde; a\u00e7\u0131klanan Ekonomik \u0130stikrar Kalkan\u0131n\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde destekler a\u00e7\u0131lanmaya ba\u015flad\u0131. .\r\n,- Ana faaliyet alan\u0131 itibar\u0131yla \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nca al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda ge\u00e7ici s\u00fcreli\u011fine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen i\u015fyerlerinin bulundu\u011fu sekt\u00f6rlerde faaliyette bulunan m\u00fckellefler, m\u00fccbir sebep h\u00fck\u00fcmlerinden yararlanabileceklerdir. .\r\n,\u00d6ncelikle; Gelir Vergisi m\u00fckellefleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan durum a\u00e7\u0131k olup; b\u00fct\u00fcn ticari, zirai ve serbest meslek kapsam\u0131nda m\u00fckellef olan ger\u00e7ek ki\u015filer m\u00fccbir sebep haline girmektedir. \r\n,- Baz\u0131 m\u00fckelleflerin M\u00fccbir Sebep Hali kapsam\u0131nda oldu\u011funun ilan edilmesi ve Geri Kazan\u0131m Kat\u0131l\u0131m Pay\u0131 (GEKAP) dahil baz\u0131 Vergi beyannamelerinin verilme ve \u00f6deme s\u00fcrelerinin ertelemesi, \r\n,- \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131n Devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik K\u0131sa \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6dene\u011finin al\u0131nmas\u0131n\u0131n kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve Telafi \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresinin uzat\u0131lmas\u0131, \r\n,- Turizm Sekt\u00f6r\u00fcne; Konaklama Vergisinin ertelenmesi ve Hazineye olan kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakk\u0131, ecrimisil bedellerinin ertelenmesi gibi \u00f6zel destekler, ,- KGF fon tutar\u0131n\u0131n ve \u015firketlerin yararlanabilece\u011fi limitin art\u0131r\u0131lmas\u0131, kredi \u00f6demelerinde destek ve erteleme gibi Finansal Destek paketleridir.\r\nAyr\u0131ca, bu desteklerin \u00e7e\u015fitlenerek devam\u0131n\u0131n gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmek yanl\u0131\u015f olmayacakt\u0131r. \r\n,M\u00fccbir sebep kelime anlam\u0131yla Herhangi bir kimse taraf\u0131ndan al\u0131nacak \u00f6nlemlere kar\u015f\u0131, \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi olanaks\u0131z, borcun yerine getirilmesine engel, bor\u00e7lunun iradesi d\u0131\u015f\u0131nda beklenmedik olaylar anlam\u0131na gelmektedir. Vergi Kanunlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ise Vergi \u00f6devinin yerine getirilmesine engel olan olaylar olup Vergi Usul Kanunu (VUK) md.13de tadadi olarak say\u0131larak bu hallerin neler oldu\u011fu belirtilmi\u015ftir..\r\n,Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131nda COV\u0130D-19u kanun kapsam\u0131nda de\u011ferlendirmi\u015f ancak b\u00fct\u00fcn m\u00fckellefler i\u00e7in de\u011fil 518 Seri Nolu Genel Tebli\u011f ile baz\u0131 m\u00fckellefleri M\u00fccbir Sebep Hali ilan etmi\u015ftir.\r\n,Mobilyadan sa\u011fl\u0131k hizmetlerine kadar pek \u00e7ok sekt\u00f6r ile 1.9 milyon gelir vergisi m\u00fckellefinin de vergileri 6 ay ertelenecek..\r\n,D\u00fcnyay\u0131 kas\u0131p kavuran koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n T\u00fcrk ekonomisine etkisini azaltmak ad\u0131na h\u00fck\u00fcmet destek paketlerini