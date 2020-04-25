Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Otomatik para desteği

\u00dccretsiz izne \u00e7\u0131kar\u0131lan veya 15 Mart\u2019tan sonra i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lanlara verilecek ayl\u0131k 1.177 TL\u2019lik deste\u011fin detaylar\u0131 belli oldu. ,\u0130\u015fverenler SGK \u00fczerinden ba\u015fvuru yaparken, iznin verildi\u011fi ay\u0131 takip eden ay\u0131n 3\u2019\u00fcne kadar bildirim yapma hakk\u0131na sahip olacak.\r\n,\u0130\u015fveren ba\u015fvururken, i\u015f\u00e7inin \u00fccretsiz izne ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131, TC numaras\u0131n\u0131, IBAN numaras\u0131n\u0131 ve cep telefonu bilgilerini de SGK\u2019ya iletecek.\r\n,IBAN numalar\u0131n\u0131n toplanmas\u0131yla, ki\u015filerin hesaplar\u0131na \u00f6demelerin yap\u0131lmas\u0131, b\u00f6ylece PTT \u00f6nlerinde kalabal\u0131klar\u0131n \u00f6nlenmesi ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n,15 Mart\u2019tan sonra i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan ve i\u015fsizlik maa\u015f\u0131na ba\u015fvuran ancak alamayanlar\u0131n ise yeni bir ba\u015fvuru yapmas\u0131na gerek kalmayacak. \r\n,Bu durumda 15 Mart\u2019tan sonra i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan ve \u0130\u015eKUR\u2019a ba\u015fvurusu olumsuz sonu\u00e7lanan herkesin deste\u011fi resen ba\u015flat\u0131lacak.\r\n,Ancak ki\u015fi i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131n 15 Mart\u2019tan sonra i\u015fsizlik maa\u015f\u0131na ba\u015fvurmad\u0131ysa, internet \u00fczerinden ba\u015fvuru yapmas\u0131 gerekecek.\r\n,Bu ki\u015filer iskur.gov.tr adresinden bilgilerini dolduracak.\r\n, \r\n1.177 liral\u0131k destek, 17 Temmuz\u2019a kadar ge\u00e7erli olacak. Ancak s\u00f6z konusu s\u00fcre 3 ay daha uzat\u0131labilecek,Destekten yap\u0131labilecek tek kesinti damga vergisi olacak. Bu destekten yararlanmak i\u00e7in herhangi bir emekli ayl\u0131\u011f\u0131 almamak da gerekecek. \r\n,\u00dccretsiz izne ayr\u0131larak nakdi \u00fccret deste\u011finden yararlanan i\u015f\u00e7inin fiilen \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespiti halinde i\u015fverene, bu y\u00f6ntemle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan her i\u015f\u00e7i ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 her ay i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 olmak \u00fczere ayl\u0131k br\u00fct asgari \u00fccret kadar ceza kesilecek.\r\n, \r\n\u00d6demelerin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in her ay\u0131n 5\u2019ine kadar SGK, kendisine iletilen bilgileri toplay\u0131p \u0130\u015eKUR\u2019a bildirecek.,\u0130\u015eKUR da, her ay\u0131n 8\u2019inde \u00f6demelere ba\u015flayacak. Belirlenen g\u00fcnlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil g\u00fcnlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk i\u015f g\u00fcn\u00fc i\u015flemler yap\u0131lacak. (H\u00fcrriyet)\r\n