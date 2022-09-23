BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 20 bin TL konuşulurken, emekliyi üzecek promosyon kararı...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 20 bin TL konuşulurken, emekliyi üzecek promosyon kararı...

Emekli banka promosyonunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bankalar müşteri toplamak için promosyon yarışına girerken, bu yarıştan en karlı çıkan emekliler oldu. Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılan son zamla birlikte kendileri için en uygun bankayı araştırıyor. Bu araştırmada promosyon ücreti ve kampanyalar etkili olurken, son haberlerde birçok bankanın emekli promosyon ücretini 15 hatta 20 bin liraya kadar çıkaracağı belirtilmişti.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144