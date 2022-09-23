Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 20 bin TL konuşulurken, emekliyi üzecek promosyon kararı...

Emekli banka promosyonunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bankalar müşteri toplamak için promosyon yarışına girerken, bu yarıştan en karlı çıkan emekliler oldu. Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılan son zamla birlikte kendileri için en uygun bankayı araştırıyor. Bu araştırmada promosyon ücreti ve kampanyalar etkili olurken, son haberlerde birçok bankanın emekli promosyon ücretini 15 hatta 20 bin liraya kadar çıkaracağı belirtilmişti.