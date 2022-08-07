Milyonlarca memur için kritik tarih! 1728 lira fazla aylık fırsatı

Ak\u015fam'\u0131n haberine g\u00f6re, SSK'l\u0131lar ile memurlar i\u00e7in 'y\u0131l sonu' ve 'y\u0131l ba\u015f\u0131' kavramlar\u0131 birbirinden farkl\u0131. SSK'l\u0131lar i\u00e7in y\u0131lba\u015f\u0131 1 Ocak. Memurlar i\u00e7in ise 15 Ocak.,Bir \u00e7al\u0131\u015fan ya\u015f, sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi ve prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131 \u015fartlar\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131nda emeklili\u011fe hak kazan\u0131yor. SSK'l\u0131lar bu \u015fartlar\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131nda i\u015f yerlerinden istifa ederler ve SGK'ya emeklilik dilek\u00e7esini verirler. Memurlar ise emeklilik i\u00e7in gerekli \u015fartlar\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131nda g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 kamu kurumuna ba\u015fvururlar. Memurlar\u0131n emeklilik ba\u015fvurusu g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 kamu kurumu taraf\u0131ndan yap\u0131l\u0131r, ayl\u0131k ise SGK taraf\u0131ndan ba\u011flan\u0131r. ,Bu nedenle ek g\u00f6sterge kapsam\u0131ndaki memurlar\u0131n zaruriyet s\u00f6z konusu olmad\u0131k\u00e7a 15 Ocak'tan \u00f6nce emekliye ayr\u0131lmamalar\u0131 avantajlar\u0131na olacakt\u0131r.,Emekli olmak i\u00e7in do\u011fru zaman\u0131 beklemek, ba\u011flanacak olan ayl\u0131k miktar\u0131n\u0131 da de\u011fi\u015ftiriyor. Bu sene memurlar i\u00e7in 'ek g\u00f6sterge' kaynakl\u0131 \u00f6zel bir durum var... \u0130\u015fte detaylar,Emeklilik dilek\u00e7esinin verildi\u011fi d\u00f6nem, ba\u011flanacak ayl\u0131k miktar\u0131n\u0131n da de\u011fi\u015fmesine neden oluyor. Bu y\u0131l ise emeklilik dilek\u00e7esinin zaman\u0131 konusunda memurlara \u00f6zel dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ek g\u00f6sterge y\u0131lba\u015f\u0131nda devreye girecek ancak memurlar\u0131n emeklilik dilek\u00e7esi i\u00e7in 15 Ocak 2023'\u00fc beklemeleri ayl\u0131k miktar\u0131n\u0131 art\u0131racak.,Memurlar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131 ve g\u00f6rev ayl\u0131klar\u0131 ay\u0131n 15'i itibar\u0131yla hesapland\u0131\u011f\u0131 ve y\u0131lba\u015f\u0131 15 Ocak oldu\u011fu i\u00e7in yeni ek g\u00f6stergeyle ilk \u00f6demeler 15 Ocak 2023'te yap\u0131lacak. 15 Ocak 2023 itibar\u0131yla emeklilik dilek\u00e7esi veren memurlar\u0131n ayl\u0131klar\u0131 yeni ek g\u00f6stergeye g\u00f6re hesaplanabilecek. ,Memurlar\u0131n emekli ikramiye ve ayl\u0131klar\u0131n\u0131n hesab\u0131nda 14 Ocak 2023'e kadar 2022 y\u0131l\u0131, 15 Ocak ve sonras\u0131nda ise 2023 y\u0131l\u0131 parametreleri kullan\u0131l\u0131yor. Ek g\u00f6sterge d\u00fczenlemesi de 15 Ocak 2023 itibar\u0131yla devrede olacak.,\u00d6rne\u011fin ek g\u00f6sterge alacak bir polisin 2023 y\u0131l\u0131ndaki emekli ayl\u0131\u011f\u0131 1728 lira, emekli ikramiyesi ise 62 bin 299 lira daha fazla olacak. Y\u00fcksek \u00f6\u011frenim mezunu hem\u015firede ise ayl\u0131k fark\u0131 1946 TL, ikramiye fark\u0131 ise 70 bin 210 TL'yi bulacak. ,\u00d6te yandan 14 Ocak 2023 ve \u00f6ncesinde dilek\u00e7e veren memurlar\u0131n emekli ayl\u0131k ve ikramiye hesab\u0131 ise ek g\u00f6sterge olmadan hesaplanarak \u00f6denece\u011fi i\u00e7in mecburi haller d\u0131\u015f\u0131nda emekli dilek\u00e7esinin bekletilmesinde fayda var.,SSK ve Ba\u011fkur'lular i\u00e7in ise b\u00fcy\u00fcme ve enflasyon rakamlar\u0131 dilek\u00e7enin do\u011fru zaman\u0131n\u0131 belirliyor.