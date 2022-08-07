Milyonlarca memur için kritik tarih! 1728 lira fazla aylık fırsatı

Emekli olmak için doğru zamanı beklemek, bağlanacak olan aylık miktarını da değiştiriyor. Bu sene memurlar için 'ek gösterge' kaynaklı özel bir durum var... İşte detaylar