Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, kamu çalışanı: Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yansıyacak zam oranları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli ‘Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. Memur ve emekli zamlı maaşları için ödeme takvimi netleşti. Peki Temmuz 2022 emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ve memurlar için merakla beklenilen zamlı maaş ödeme takvimleri…