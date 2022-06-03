Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Temmuz zammında oranlar netleşti

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Mayıs ayı enflasyon oranlarındaydı. Temmuz’da gelecek olan emekli zammı ve memur zammı için belirliyi olacak Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon oranı ile maaşlara gelecek zam şimdiden yüzde 35’i geçti. Peki memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak? Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı mı? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…