Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret 5 bin lirayı geçecek

\u00d6nceki g\u00fcn Meclis Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonunda kabul edilen ek b\u00fct\u00e7e kanunu teklifinde de \u00fccretlere y\u00fczde 40 zam yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnden hareketle 650 milyar liral\u0131k ek \u00f6denek ayr\u0131ld\u0131. , Yap\u0131lan tahminlere g\u00f6re 6 ayl\u0131k art\u0131\u015f\u0131n y\u00fczde 38-40 aras\u0131nda olmas\u0131 bekleniyor. Bu durumda, en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 3.500 lira, evde bak\u0131m deste\u011fi 3.200 lira, sosyal g\u00fcvencesi olmayan 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara verilen ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n da 1.500 lira civar\u0131nda olmas\u0131 bekeniyor. ,AK Parti milletvekilleri enflasyon oran\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda memurlara ve emeklilerin ayl\u0131klar\u0131na ayr\u0131ca bir refah pay\u0131 eklenmesi gerekti\u011fi konusunda da h\u00fck\u00fbmet nezdinde giri\u015fimlerde bulundu. ,Ancak bu konuda hen\u00fcz bir karar verilmedi. 6 ayl\u0131k enflasyonun y\u00fczde 38 civar\u0131nda kalmas\u0131 durumunda, 2 puanl\u0131k refah pay\u0131 eklenerek zam oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 40\u2019a \u00e7\u0131kar\u0131labilece\u011fi belirtiliyor. (Y\u00fccel Kayao\u011flu - T\u00fcrkiye Gazetesi),Ancak bu primin y\u00fczde 50\u2019sinin devlet taraf\u0131ndan di\u011fer yar\u0131s\u0131n\u0131n ise i\u015fveren taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik bir teklif de s\u00f6z konusu. Bu durumda asgari \u00fccretin 400-450 lira civar\u0131nda artmas\u0131 g\u00fcndeme gelecek. AK Parti ekonomi kurmaylar\u0131, net asgari \u00fccretin 5 bin lira civar\u0131nda olmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fini kaydediyor.,Asgari \u00fccrete yap\u0131lacak art\u0131\u015f netle\u015fiyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Vedat Bilgin\u2019den bu konuda bir haz\u0131rl\u0131k yapmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti. ,Bu kapsamda asgari \u00fccrette yap\u0131lacak art\u0131\u015fla ilgili alternatifli teklifler haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131, bu haz\u0131rl\u0131klar\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta yap\u0131lacak kabinenin g\u00fcndemine getirilece\u011fi belirtildi. ,Memurlar ve emekliler ba\u015fta olmak \u00fczere, evde bak\u0131m \u00fccreti ve 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc sosyal g\u00fcvencesi olmayan vatanda\u015flara verilen ayl\u0131klar 4 Temmuz\u2019da a\u00e7\u0131klanacak haziran enflasyonu dikkate al\u0131narak, 6 ayl\u0131k enflasyon oran\u0131nda art\u0131r\u0131lacak.,\u00d6zellikle k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015fletmelerin asgari \u00fccret art\u0131\u015f\u0131ndan kaynaklanacak y\u00fck\u00fcn\u00fcn azalt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in en fazla \u00fczerinde durulan form\u00fcl, sigorta prim maliyetinin devlet taraf\u0131ndan \u00fcstlenilmesi ve b\u00f6ylece buradaki 800 liran\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015f\u0131na yans\u0131t\u0131lmas\u0131.