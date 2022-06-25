Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret 5 bin lirayı geçecek

Asgari ücrete yapılacak artış netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den bu konuda bir hazırlık yapmasını istemişti.