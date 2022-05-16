Milyonları ilgilendiriyor! İstihdama 'süper' destek: İşçi başına 32 bin lira veriliyor

Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından olan işsizliğin azaltılması için istihdam politikalarının etkinliği artırılıyor, işletmelere milyonlarca çalışan için prim desteği sağlanıyor. TÜİK, martta dar tanımlı işsiz sayısının bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi olduğunu açıklamıştı. Bu rakamı azaltmak için 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor, bazı sektörlerde istihdam oluşturan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin lirayı buluyor.