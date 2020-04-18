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Türkiye Gazetesi

Milyonların beklediği haber! Artık e-devlet'ten yapılabilecek

Milyonların beklediği haber! Artık e-devlet'ten yapılabilecek

İnternet, telefon ve yayın hizmetlerinin iptali de artık online yapılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu konudaki tebliğ taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Taslak bu haliyle tebliğ olursa Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, BeinSport, D-Smart, Türksat ve Kablo TV gibi şirketlerden telefon, internet veya yayın hizmeti alanlar bunları e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Koronavirüsle mücadele sürecinde herkesin evde kaldığı bu dönemde bu karar çok önem taşıyor.

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