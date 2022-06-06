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Türkiye Gazetesi

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıklayacak! 3600 ek gösterge zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıklayacak! 3600 ek gösterge zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Milyonların beklediği kritik karara saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak olan Kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin detayları paylaşacak. Binlerce memur ve memur emeklisi yeni maaşlarını merak ediyor. ‘3600 ek gösterge artışı ile emekli öğretmen maaşı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? Emekli maaşa zam gelecek mi, geldi mi?’ soruları araştırılmaya başlandı. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Peki 3600 ek gösterge artışı ile memur, emekli ve öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar zam geldi?

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