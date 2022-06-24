Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamda! İşte öne çıkan iki formül

Temmuz ayında yapılacak maaş zamları milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Maaş zammı ne kadar olacak 2022 ara zam ne kadar olacak, kim ne kadar zam alacak gibi sorular en çok araştırılanlar olurken, Bakan Nebati yüzde 40'lik bir artış öngördüklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından kulisler hareketlenirken, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin ise asgari ücrete ara zam için iki formülü açıkladı.