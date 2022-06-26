Milyonların gözü Kabine toplantısında: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için son karar verilecek. Toplantıda 4 günlük Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle, 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı görüşülecek. Eğer izin kararı alınırsa 9 günlük bir tatil söz konusu olacak. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne kadar?