Minik Ayşe son yolculuğuna uğurlandı, babası kahroldu

Burdur\u2019dan cenazeyi teslim alarak memleketi olan Ak\u015fehir\u2019e getiren ac\u0131l\u0131 baba Erdi Karakiraz, cenaze namaz\u0131 \u00f6ncesi yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ci\u011ferlerinin yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,K\u0131z\u0131n\u0131n vefat etti\u011fini, o\u011flunun da yurda koyuldu\u011funu ifade eden Erdi Karakiraz, \u201cK\u0131z\u0131m\u0131 bir g\u00fcn olsun annesi bana g\u00f6stermedi. Para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 anneannesinin \u00fcst\u00fcne ald\u0131. Sahte evraklar yapt\u0131lar. K\u0131z\u0131m\u0131 bir kez olsun bana g\u00f6sterin dedim. Korkmay\u0131n, ka\u00e7\u0131rmam, yemem ama bana g\u00f6stermediler. Bak \u015fimdi ne oldu? K\u0131z\u0131m\u0131n bana \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fc verdiler. \u015eu anda k\u0131z\u0131m\u0131n cenazesini ald\u0131m geldim ben morgtan. Son g\u00f6revimi sa\u011f salim yerine getireyim, Allah b\u00fcy\u00fck. \u015eu anda tek tutunacak dal\u0131m o\u011flum kald\u0131 benim\u201d dedi.\r\n,K\u0131z\u0131 i\u00e7in DNA testi verdi\u011fini s\u00f6yleyen Erdi Karakiraz, sonucun hen\u00fcz \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, 10 g\u00fcne kadar sonucun a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.., Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te tek tutunacak dal\u0131 olan o\u011flu i\u00e7in \u00e7aba g\u00f6sterece\u011fini s\u00f6yleyen Karakiraz, \u201cO\u011flumu bana versinler, ben ba\u015fka hi\u00e7bir \u015fey istemiyorum. O\u011flumu bana vermezlerse ger\u00e7ekten kafay\u0131 yiyece\u011fim. Onun oldu\u011funu bildi\u011fim i\u00e7in nefes al\u0131yorum ben. Ben \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 3-3,5 senedir g\u00f6rm\u00fcyorum. K\u0131z\u0131m do\u011fdu ben askerdeydim, sahte evraklarla ba\u015fkas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne ald\u0131lar. Daha bir kez olsun, bir dakika y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6rmedim. Ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131m e\u015fime telefonla \u00e7ocuklar\u0131 soruyordum, yeri geldi\u011fi zaman o\u011flumla konu\u015fturuyordu, k\u0131z\u0131mla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fcyordu. Genellikle de her zaman yat\u0131yorlar deyip, konu\u015fturmuyordu. Defalarca gidip \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 g\u00f6rmek istedim. \u0130lgililer bana inanmad\u0131. Diyorlar ki \u00e7ocu\u011funun pe\u015finden ko\u015fsayd\u0131n b\u00f6yle olmazd\u0131. \u00c7ok ko\u015ftum ama vermediler. G\u00f6stermediler. Buradan Burdur\u2019daki savc\u0131lar\u0131m\u0131za ve amirlerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Hi\u00e7 de\u011filse \u00e7ocu\u011fumun cenazesine kavu\u015fabildim. Allah hepsinden raz\u0131 olsun\u201d diye konu\u015ftu,Ak\u015fehir Hasan Pa\u015fa \u0130maret Camiinde k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan minik Ay\u015fenur\u2019un cenazesi omuzlar \u00fczerinde g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Ak\u015fehir Nasreddin Hoca Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda topra\u011fa verildi. ,Cenaze giderken k\u00fc\u00e7\u00fck Ay\u015fenur\u2019un babaannesi ve akrabalar\u0131 feryat ederek bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi. Babaanne Kader T. \u201cHer ikisi bir olup k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015fler. \u00d6b\u00fcr \u00e7ocu\u011fu da \u00f6ld\u00fcreceklerini s\u00f6ylediler. Bizim \u00e7ocu\u011fumuzu kendi \u00fcst\u00fcne nas\u0131l al\u0131r? Katil Kader. Senin de karde\u015finin de oradan \u00f6l\u00fcs\u00fc \u00e7\u0131ks\u0131n. Karde\u015finin \u00fcst\u00fcne att\u0131 cinayeti, ikisi birlikte yapt\u0131 bunu\u201d diye feryat etti.\r\n,Mezarl\u0131kta baba Erdi Karakiraz\u2019\u0131n 4 ayl\u0131kken vefat eden karde\u015fi Eren Karakiraz\u2019\u0131n mezar\u0131n\u0131n \u00fczerine defnedilen k\u00fc\u00e7\u00fck Ay\u015fenur\u2019un mezar ta\u015f\u0131na akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc ba\u011fland\u0131. ,Cenaze defnedilirken g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan Erdi Karakiraz, duan\u0131n ard\u0131ndan k\u0131z\u0131n\u0131n mezar\u0131na kapanarak, \u201cK\u0131z\u0131m sen kalk oradan ben yatay\u0131m\u201d diyerek g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131. Baba Karakiraz yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fckle mezardan kald\u0131r\u0131ld\u0131.,.