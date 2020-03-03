Misafir olduğu evin önünde kanlar içinde ölü bulundu

Polis yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucu \u0130sa Erdemo\u011flu'nun gece arkada\u015f\u0131 Hamza \u00c7.'nin evinde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve burada birlikte i\u00e7ki i\u00e7ip yemek yedikten sonra yan\u0131nda bir ki\u015fi ile birlikte evden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. ,Olay, Samsun'un \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. ,Kaynak: \u0130HA, Olay polise ve sa\u011f\u0131k ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan \u0130sa Erdemo\u011flu'nu (52) kanlar i\u00e7inde \u00f6l\u00fc olarak buldu. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, sabah i\u015fe giden vatanda\u015flar bir apartman\u0131n \u00f6n\u00fcnde bir ki\u015fiyi kanlar i\u00e7inde s\u0131rt\u00fcst\u00fc yatar halde buldu.,Evinin birinci katta oldu\u011funu ve \u0130sa Erdemo\u011flu ve yan\u0131ndaki bir ki\u015fi ile birlikte her zamanki gece gece yeyip i\u00e7tiklerini belirten Hamza \u00c7., "Benim evim giri\u015fte ve pencereleri demirli. Buradan d\u00fc\u015fme \u015fahs\u0131 yok. Zaten yeyip i\u00e7tikten sonra saat 03.00-04.00 gibi benim evimden ayr\u0131ld\u0131lar" dedi.\r\n,Ak\u015fam evinde misafir etti\u011fi arkada\u015f\u0131n\u0131 sabah feci halde buldu!,Hamza \u00c7. ise olay kar\u015f\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131.,.