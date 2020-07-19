Misafirliğe gittiği evin 6. katından düşen doktor hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, saat 16.30 s\u0131ras\u0131nda Muratpa\u015fa il\u00e7esi Meltem Mahallesi\u2019ndeki 15 katl\u0131 bir apartman\u0131n 6\u2019\u0131nc\u0131 kat\u0131nda meydana geldi. ,Antalya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde T\u0131bbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak g\u00f6rev yapan Filiz K., \u00f6\u011fle saatlerinde bir yak\u0131n\u0131n evine misafirli\u011fe geldi. ,Bir s\u00fcre sonra balkona \u00e7\u0131kan Filiz K., hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle 6\u2019\u0131nc\u0131 kattan beton zemine d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Filiz K.\u2019nin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren yak\u0131nlar\u0131 hemen durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi., \u0130hbarla olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri Filiz K.\u2019ye kalp masaj\u0131 yapt\u0131. Ambulansla g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 Antalya E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan Filiz K., hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti., Polis olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.