MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Erdo\u011fan, 1,5 saati a\u015fan ziyaretinde, son teknoloji kullan\u0131larak in\u015fa edilen binan\u0131n teknik donan\u0131m\u0131 ile ilgili bilgi alm\u0131\u015ft\u0131.,Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Etimesgut il\u00e7esindeki Ba\u011fl\u0131ca semtinde in\u015fa edilen yeni binas\u0131 "KALE" yar\u0131n hizmete a\u00e7\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 5 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir alan \u00fczerine in\u015fa edilen ve etraf\u0131nda ba\u015fka herhangi bir yap\u0131 bulunmayan, yakla\u015f\u0131k 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle \u00e7evrili, dinlemelere, yetkisiz giri\u015flere ve s\u0131zmalara kar\u015f\u0131 \u00f6zel olarak tasarlanm\u0131\u015f yeni karargah binas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yar\u0131n yap\u0131lacak. \r\n\r\n,"KALE"nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n yapmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n Temmuz ay\u0131nda Etimesgut'ta yap\u0131m\u0131 tamamlanan yeni hizmet binas\u0131n\u0131 ziyaret ederek incelemelerde bulunmu\u015ftu. \r\n\r\n,TBMM\u2019de 1965\u2019te kabul edilen 644 say\u0131l\u0131 Kanun\u2019la, devletin milli g\u00fcvenlik politikas\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131na ili\u015fkin her konuda istihbarat\u0131n tek elde toplanabilmesi amac\u0131yla olu\u015fturulan Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131\u2019n\u0131n (M\u0130T) ilk binas\u0131 Hac\u0131 Bayram Camisii b\u00f6lgesinde yer al\u0131yordu. ,Y\u0131llar i\u00e7inde farkl\u0131 nedenlerle pek \u00e7ok kez yer de\u011fi\u015ftiren M\u0130T, Gen\u00e7lik Park\u0131\u2019n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki Vak\u0131flar Binas\u0131\u2019na, ard\u0131ndan 1970\u2019li y\u0131llarda Yenimahalle\u2019deki adresine ta\u015f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kaynak: AA