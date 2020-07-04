Moğolistan'da marmot eti yiyen 2 kişide bubonik veba tespit edildi

Yeni tip korona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 d\u00fcnya genelinde etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, Mo\u011folistan'da bobonik veba tespit edildi.,Bubonik veba, marmot gibi vah\u015fi kemirgenler \u00fczerinde ya\u015fayan pireler taraf\u0131ndan yay\u0131lan bakteriyel bir hastal\u0131kt\u0131r. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fcne (WHO) g\u00f6re, ki\u015fi zaman\u0131nda tedavi edilmezse 24 saatten daha k\u0131sa bir s\u00fcrede hayat\u0131n\u0131 kaybedebilir.,KAYNAK: \u0130HA, \u00dclkenin bat\u0131s\u0131nda yer alan Khovd eyaletinde marmot eti yiyen 2 karde\u015fe veba te\u015fhisi konuldu. Mo\u011folistan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 2 vakan\u0131n laboratuvarda yap\u0131lan test sonu\u00e7lar\u0131yla do\u011fruland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Bakanl\u0131\u011f\u0131n Halkla ili\u015fkiler ve G\u00f6zetim Departman\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Dorj Narangerel bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada vakalar\u0131n 17 ve 27 ya\u015f\u0131nda iki karde\u015f oldu\u011fu ve farkl\u0131 hastanelerde tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.,Vatanda\u015flara marmot eti yememeleri konusunda uyar\u0131 yapan Narangerel, iki karde\u015fle temasta bulunan toplam 146 ki\u015finin izole edildi\u011fini bildirdi.