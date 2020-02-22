Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor

"Mor ekme\u011fe rengini veren kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n i\u00e7inde karadut, b\u00f6\u011f\u00fcrtlen, vi\u015fne, nar, mor so\u011fan ve patl\u0131can\u0131n pigmentleri bulunuyor. Mor ekme\u011fin insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na do\u011fru beslenme anlam\u0131nda ciddi faydas\u0131 var.",Bursa'da bir f\u0131r\u0131n, \u0130stanbul \u00dcniversitesi Beyin Ara\u015ft\u0131rma Merkezinin 7 tane meyve ve sebzenin antosiyaninlerden elde etti\u011fi mormiks kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n\u0131 katarak mor ekmek \u00fcretti.,7 meyve ve sebzenin pigmentinden olu\u015fan mormiks tozu ekmeklere mor renk veriyor. V\u00fccuttaki damar yollar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bilinen antosiyanin ekme\u011fe girdi\u011fi zaman tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131 oluyor.,Bu\u011fday ve tam bu\u011fday ununa mormiks tozunu katarak mor ekmek \u00fcreten Aksu Ekmek F\u0131r\u0131n\u0131, \u00fcretti\u011fi mor ekmeklerin 400 gram\u0131n\u0131 10 liradan sat\u0131\u015fa sunuyor.,Vatanda\u015flar \u00e7ok fazla mor ekme\u011fi tan\u0131masa da, kullan\u0131p fayda g\u00f6renler ise mor ekmekten hayli memnun.,Aksu F\u0131r\u0131n\u0131 y\u00f6neticisi Tar\u0131k Morg\u00fcl, "Biz ek\u015fi mayal\u0131 ekmekler yap\u0131yoruz. Bunun yan\u0131nda \u0130stanbul \u00dcniversitesiyle beraber \u00fcretti\u011fimiz mor ekme\u011fimiz bulunmakta. \u00dcniversitenin laboratuvarlar\u0131nda haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 mor sebze ve meyve bile\u015fenlerinden olu\u015fuyor." ,"Bu ekmek antosiyanin ihtiva ediyor. Antosiyanin mor sebze ve meyvelerde bulunuyor. Sebze ve meyveye rengini veren pigmentler olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Bir meyve ve sebzenin i\u00e7inde 1 milyon molek\u00fcl var, rengini veren pigmentler ise 7 tane. \u0130stanbul \u00dcniversitesi bu 7 pigmenti alarak mormiks tozunu \u00fcretiyor. Antosiyaninin insanda damar yolu a\u00e7ma \u00f6zelli\u011fi bulunuyor. Ayr\u0131ca \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 bask\u0131l\u0131yor. Alzaym\u0131ra kar\u015f\u0131 etkisi var, mor ekmek do\u011fru beslenmemizi sa\u011flayan bir ekmek \u00e7e\u015fidi.","Biz bu ekme\u011fi bu\u011fday ve tam bu\u011fday ununa y\u00fczde 10 katarak \u00fcretiyoruz. Bu ekmek Bursa'da sadece Aksu F\u0131r\u0131n\u0131'nda bulunuyor. Biz 400 gram mor ekme\u011fi 10 liraya sat\u0131yoruz. Bu ekme\u011fin sahtesini de \u00fcretiyorlar. Mor ekme\u011fin \u00fczerine limon damlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda pembeye d\u00f6n\u00fcyorsa ger\u00e7ek mor ekmektir" dedi.