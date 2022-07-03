Motokuryelerden sipariş vurgunu: 1,5 milyon TL’yi cebe attılar
MOTOKURYELERDEN PATRONA VURGUN
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesinde et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, fırınında ve paket servisinde çalışan 6 kişi tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaya göre, dükkana gelen siparişleri evlere teslim eden çalışanlar, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktararak, verilen siparişi iptal etti. Bu yöntem ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen çalışanlar, 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira çaldı.