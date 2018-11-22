Motorinde 13 kuruş indirim

Motorinde 13 kuru\u015f indirim,Motorinin litre fiyat\u0131nda, gece yar\u0131s\u0131ndan ge\u00e7erli olmak \u00fczere 13 kuru\u015fluk indirim yap\u0131lacak.,Enerji Petrol Gaz \u0130kmal \u0130stasyonlar\u0131 \u0130\u015fveren Sendikas\u0131ndan (EPG\u0130S) al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, s\u00f6z konusu indirim pompa fiyatlar\u0131na ortalama 13 kuru\u015f olarak yans\u0131yacak.,Buna g\u00f6re, Ankara'da ortalama 6,41 liradan sat\u0131lan motorinin litre fiyat\u0131 6,28 lira olacak. Motorinin litresi \u0130stanbul'da 6,37 liradan 6,24 liraya, \u0130zmir'de 6,41 liradan 6,29 liraya inecek.,Da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6steriyor.,Akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda may\u0131s ay\u0131ndan itibaren uygulanan E\u015fel Mobil sistemi \u00e7er\u00e7evesinde, uluslararas\u0131 petrol piyasalar\u0131 ve kurda meydana gelen de\u011fi\u015fiklikler, \u00d6TV ayarlamas\u0131yla t\u00fcketiciye zam olarak yans\u0131t\u0131lmadan dengelenmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Fiyatlarda \u00d6TV'den kar\u015f\u0131lanan miktar\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015f\u00fclmesi durumunda indirim ger\u00e7ekle\u015fiyor.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu indirimle E\u015fel Mobil sisteminin devreye girmesinden bu yana motorinin litre fiyat\u0131nda ilk kez indirim ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f oldu.