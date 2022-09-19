Motorinde büyük indirim! Bu gece pompaya yansıyacak… 19 Eylül 2022 benzin ve motorinde güncel fiyatlar ne?

Petrol ve dolar piyasalarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güzel haber geldi. Brent Petrol geçen hafta düşüş seyrini sürdürdü haftaya 91,31 dolar seviyesinde başladı. Petroldeki düşüşün ardından sektör kaynaklarından indirim haberi geldi. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geliyor. İndirim 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. İşte 19 Eylül 2022'de benzin ve motorinde güncel fiyatlar…