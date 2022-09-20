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Türkiye Gazetesi

Motorine büyük indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı... 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Motorine büyük indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı... 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Petrol ve dolar piyasalarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güzel haber geldi. Brent Petrol geçen hafta düşüş seyrini sürdürdü haftaya 91,31 dolar seviyesinde başladı. Petroldeki düşüşün ardından sektör kaynaklarından indirim haberi geldi. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geldi. İndirim 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

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