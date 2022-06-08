Motorine büyük zam! Litresi 28 lirayı aştı: 8 Haziran benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir zamlı motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları, dün gece gelen zamla vatandaşların gündeminde. Dolar kurunun yükselmesi ve Brent petrolün 120 doların üzerine kadar çıkması akaryakıtta zam haberlerini peş peşe getirdi. Dünya genelinde devam eden petrol krizi Türkiye’yi de derinden etkiledi. 2022 yılının başından bu yana benzin fiyatlarına 10 TL’nin üzerinde zam uygulandı. Gelen son zammın ardından motorinin litre fiyatı 28 TL’ye kadar dayandı. Peki motorine zam geldi mi? Motorine ne kadar zam geldi? Benzinin litresi kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte 8 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…