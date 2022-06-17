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Türkiye Gazetesi

Motorine peş peşe ikinci zam! Motorinin litresi 30 TL’yi aştı: 17 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine peş peşe ikinci zam! Motorinin litresi 30 TL’yi aştı: 17 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bent petrolün fiyatındaki artış ve dolar kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Dün gece yarısı motorine bir zam daha geldi. Gelen 80 kuruşluk zam ile motorin 30 TL’yi geçti. Peki 17 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG, otogaz ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine zam geldi mi? Motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri…

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