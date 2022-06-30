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Türkiye Gazetesi

Motorine peş peşe indirim: Litresi 26 liraya düştü! Bir indirimde benzine bekleniyor (30 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Motorine peş peşe indirim: Litresi 26 liraya düştü! Bir indirimde benzine bekleniyor (30 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamlar sonrası rüzgar yön değiştirdi. Brent petroldeki düşüş ve dolar kurundaki gerileme ile motorine peş peşe indirim geldi. Dün motorin için 2,5 liralık indirim yapılmasının ardından fiyatlar bugün de 84 kuruş düştü. Gelen indirimler sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar geriledi. Benzin litre fiyatında ise henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak motorine gelen peş peşe indirim sonrası benzinde de indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim geldi? 30 Haziran Perşembe LPG, benzin ve motorin ne kadar, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

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