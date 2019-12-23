Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranları belli oldu!

Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak. Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.