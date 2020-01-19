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Türkiye Gazetesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme yöntemi değişti

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme yöntemi değişti

23 milyon araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni dönem başlıyor. Bu yıl yüzde 12 artış yapılan MTV'de ödeme yöntemi değişti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilecek.

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