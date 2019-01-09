Motosiklet taşıma aparatı yapım ve montajı

\u00d6zelikle bozuk olan motoru tamirciye g\u00f6t\u00fcrmek, uzun mesafeden motor al\u0131p \u00fczerinde gelememe, veya arac\u0131 ile kampa gidip motorda kullanmak isteyen arkada\u015flar i\u00e7in kullan\u0131labilecek bir \u00fcr\u00fcn.\r\n,Youtube\u2019tan ara\u015ft\u0131r\u0131rsan\u0131z yurt d\u0131\u015f\u0131nda bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn** bir\u00e7ok videosuna rastlars\u0131n\u0131z. Hatta Ali Express te Aluminyum olarak bir sat\u0131lanlar\u0131 mevcut.\r\n,T\u00fcrkiye de son senelerde birka\u00e7 firma \u00fcr\u00fcn\u00fc \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131.Bizde at\u00f6lyede benzer bir \u00fcr\u00fcn yapal\u0131m dedik.\r\n,Piyasada \u00e7eki topuzu yerine tek noktadan tutturulan k\u0131sm\u0131 biz 3 noktadan tutturduk.\r\n,.,\u0130\u015fte aparat\u0131n foto\u011fraflar\u0131.. \r\n\r\n,Kaynak: motosikletclub.net