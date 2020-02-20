Mourinho da Ozan Tufan'a kafayı taktı!

Fenerbah\u00e7e'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a \u0130ngiliz kul\u00fcplerinin ilgisi artarak devam ediyor. ,\u0130ngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'\u0131n Fenerbah\u00e7e ile Galatasaray aras\u0131nda oynanacak derbi ma\u00e7a ajanlar\u0131n\u0131 g\u00f6nderece\u011fini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazd\u0131lar. ,Ozan Tufan, 2019'un Aral\u0131k ay\u0131nda Fenerbah\u00e7e ile 3+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,3 ingiliz kul\u00fcb\u00fc derbiye Ozan i\u00e7in geliyor\r\n\r\nFenerbah\u00e7e'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a \u0130ngiliz kul\u00fcplerinin ilgisi artarak devam ediyor. ,HAZIRLIKLAR S\u00dcR\u00dcYOR\r\n\r\nFenerbah\u00e7e'de derbi haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tam gaz devam ediyor. Yanal y\u00f6netiminde 1.5 saat \u00e7alyan futbolcular idman sonunda yar\u0131 sahada taktik \u00e7ift kale ma\u00e7 yapt\u0131lar.\r\n,E\u015e\u0130KTA\u015e-TRABZON FIRAT AYDINUS'UN F.BAH\u00c7E-G.SARAY H.UMUT MELER'\u0130N\r\n\r\nS\u00fcper Lig'de 23. haftan\u0131n hakemleri a\u00e7\u0131kland\u0131. Cumartesi oynanacak Be\u015fikta\u015f-Trabzon derbisini F\u0131rat Ayd\u0131nus y\u00f6netecek., Pazar F.Bah\u00e7e-G.Saray derbisinde ise Halil Umut Meler d\u00fcd\u00fck \u00e7alacak.