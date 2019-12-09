Mourinho'ya büyük çalım! Merih, Arda'nın izinden gidecek

Son olarak Jose Mourinho'nun Tottenham'a transfer etmek istedi\u011fi s\u00f6ylenen Merih Demiral i\u00e7in bu kez Barcelona devreye girdi\u011fi iddia edildi.,\u0130talya Serie A ekiplerinden Juventus, orta sahada daha iyi bir kadro kurmak ad\u0131na, Barcelona formas\u0131 giyen Ivan Rakitic'i transfer etmek istiyor.\r\n\r\nCalciomercato'da yer alan habere g\u00f6re; Ivan Rakitic'i Ocak ay\u0131nda kadrosuna katmak i\u00e7in teklifte bulunan \u0130talyan devi, Merih Demiral ile Rugani ikilisinden birini Katalan temsilcisine \u00f6nerdi.,Gerard Pique'nin ilerleyen ya\u015f\u0131 sebebiyle gen\u00e7 ve uzun s\u00fcre forma giyebilecek bir savunmac\u0131ya s\u0131cak bakan Barcelona'n\u0131n, s\u00f6z konusu teklifi kabul edebilece\u011fi iddia edildi.,\u00d6te yandan ayn\u0131 haberde, Barcelona'n\u0131n Federico Bernardeschi ile de ilgilendi\u011fi ve Ocak ay\u0131nda iki tak\u0131m aras\u0131nda mutlak bir al\u0131\u015fveri\u015f ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi ifade edildi.,Merih Demiral ile ilgili her g\u00fcn farkl\u0131 bir transfer iddias\u0131 ortaya at\u0131l\u0131yor!,Merih Demiral ile Tottenham ve Barcelona'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Manchester United ve Arsenal'in ilgilendi\u011fi iddia edilmi\u015fti. (H\u00fcrriyet)