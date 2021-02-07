Müge Anlı: ‘Ben koruma ile gezmem’

\u2018M\u00fcge Anl\u0131 ile Tatl\u0131 Sert\u2019 program\u0131nda kay\u0131plar\u0131 bulan ve cinayetleri ayd\u0131nlatan sunucu M\u00fcge Anl\u0131, yedi korumayla gezdi\u011fi iddias\u0131na kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Canl\u0131 Masa program\u0131nda a\u00e7\u0131kl\u0131k getirdi., Programa telefon ba\u011flant\u0131s\u0131yla konuk olan Anl\u0131, yorumcular\u0131n \u201cKorumalar\u0131n\u0131z var m\u0131?\u201d sorusuna \u201cBen koruma ile gezmem. Benim hic\u0327 o\u0308yle \u015feylerim yok. ,Demirden korkan trene binmez. ,Hic\u0327 kimse kimsenin kaderine o\u0308lu\u0308mu\u0308 yazamaz. ,Kimse kimsenin kaderinden o\u0308lu\u0308mu\u0308 de alamaz. O nedenle herkes i\u015fini yapacak, yoluna devam edecek\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi., Ba\u015far\u0131l\u0131 sunucu k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce Aleyna \u00c7ak\u0131r'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnde ba\u015f \u015f\u00fcpheli olan \u00dcmitcan Uygun'un ailesi taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fcmle tehdit edilmi\u015fti.