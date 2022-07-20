Müge Anlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! “Annesinin kopyası”

Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamış, sevenlerine programında büyük bir sürpriz yapmıştı. 2. kez nikah masasına oturan Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girdi. Özel hayatıyla ara sıra gündem olan ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı. Müge Anlı’nın kızını görenler “Annesinin kopyası” yorumu yaptı.