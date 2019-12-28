Müge Dağıstanlı'nın babası hayatını kaybetti

1968 \u0130stanbul do\u011fumlu olan M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131, Bah\u00e7e\u015fehir \u00dcniversitesi Yeni Medya B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u011fitimini tamamlam\u0131\u015ft\u0131r. ,Gazetecilik hayat\u0131na ba\u015flayan M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131, k\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015f ve magazin m\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak g\u00f6rev alm\u0131\u015ft\u0131r. ,015 y\u0131l\u0131ndan bu yana sabah ku\u015fa\u011f\u0131nda yay\u0131nlanan magazin program\u0131 sunmaya devam eden M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131, ilk olarak "2. Sayfa" adl\u0131 program\u0131n sunuculu\u011funu partneri G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel ile birlikte yapm\u0131\u015f, sonras\u0131nda ise ba\u015fka kanala ge\u00e7mi\u015ftir.,\u015eubat 2016 tarihinden beri yine G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adl\u0131 magazin program\u0131n\u0131 Kanal D ekranlar\u0131nda sunmaktad\u0131r. ,Sunucu ve gazeteci M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131'n\u0131n babas\u0131, Antalya\u2019da yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinde \u00f6l\u00fc bulundu.,Kap\u0131y\u0131 \u00e7almalar\u0131na ra\u011fmen cevap alamayan yak\u0131nlar\u0131, durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi\u2019ne bildirdi. Site y\u00f6neticisi ile daireye giren polis ekipleri Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019y\u0131 banyoda hareketsiz \u015fekilde g\u00f6rd\u00fc. Sa\u011fl\u0131k ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.,G\u00fcng\u00f6r Abdullah Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019n\u0131n, sunucu ve gazeteci M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019n\u0131n babas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Peki, M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131 kimdir?,Olay yeri inceleme ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019n\u0131n cenazesi Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, saat 13.00 s\u0131ralar\u0131nda Muratpa\u015fa il\u00e7esi Fener Mahallesi 1994 Sokak \u00fczerindeki bir sitenin giri\u015f kat dairesinde meydana geldi. Yaln\u0131z ya\u015fayan 79 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcng\u00f6r Abdullah Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019dan birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr haber alamayan yak\u0131nlar\u0131 eve geldi.