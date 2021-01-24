Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi

Mu\u011fla'n\u0131n Ula il\u00e7esindeki Akyaka sahilinde deniz suyu k\u0131y\u0131dan yakla\u015f\u0131k 40 metre \u00e7ekildi.,Mevsimin belli d\u00f6nemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar \u00e7ekildi\u011fi belirtildi. \u00c7ekilmenin, b\u00f6lgenin hava durumu ve r\u00fczgardan kaynaklanabilece\u011fi kaydedildi.,"Sakin Kent" unvan\u0131na sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, sular\u0131n \u00e7ekildi\u011fi kumsalda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131, foto\u011fraf \u00e7ektirdi.,Bal\u0131k\u00e7\u0131lar da her y\u0131l aral\u0131k ve ocak aylar\u0131nda \u015fahit olduklar\u0131 \u00e7ekilmenin gel-gitten kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,Akyaka sahilindeki suyun \u00e7ekildi\u011fi alan ve olu\u015fan kum adac\u0131klar\u0131 b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,KAYNAK: AA,.