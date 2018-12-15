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Muhafız'ın Mazhar'ı bakın kim çıktı
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Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın, Mazhar rolüyle karşımıza çıkan oyuncusu Mehmet Kurtuluş, farklı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes aynı soruyu sordu. Kim bu Mazhar? Gelin birlikte bakalım...