Muhammed bin Selman'ın tarihi hamlesi sonrası Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, \u0130ngiltere'de \u00e7ok ses getiren bir anla\u015fma yap\u0131p Premier Lig ekibi Newcastle United'\u0131 345 milyon euroya sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131.,Newcastle United'\u0131 sat\u0131n alarak Premier Lig'in en zengin ba\u015fkanlar\u0131 aras\u0131na ad\u0131n\u0131 yazd\u0131ran Muhammed bin Selman'\u0131n uzun bir s\u00fcredir Premier Lig'den tak\u0131m sat\u0131n alma hayali vard\u0131.,Futbol piyasas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek bir hamle olarak g\u00f6z\u00fcken bu 'el de\u011fi\u015fikli\u011fi' transfere de yans\u0131yacak.,TRANSFER \u00c7ILGINLI\u011eI YA\u015eANACAK \r\nMuhammed bin Selman'\u0131n transfer b\u00fct\u00e7esi olarak 200 milyon eurodan fazla ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131 bin Selman'\u0131n yaz aylar\u0131 i\u00e7in transfere geni\u015f bir b\u00fct\u00e7e ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Newcastle'\u0131 \u015fampiyonlu\u011fa oynayacak bir tak\u0131m haline getirmek istedi\u011fini belirtiyor.,Newcastle'\u0131n kadroda geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir revizyona gidece\u011fi ve s\u00f6zle\u015fmesi biten oyuncularla da bu nedenden dolay\u0131 devam etmeyece\u011fi kaydediliyor.\r\n,FENERBAH\u00c7E HAREKETE GE\u00c7T\u0130 \r\n\u0130ngiltere'de g\u00fcndem olan bu sat\u0131n alma i\u015flemi, bir yandan da Fenerbah\u00e7e'yi heyecanland\u0131rd\u0131. Sar\u0131 lacivertli ekip, Newcastle ile s\u00f6zle\u015fmesi sezon sonunda bitecek olan \u0130spanyol sa\u011f bek Javier Manquillo'yu listesine ald\u0131.,Transferde bonservis \u00fccreti \u00f6demek istemeyen ve s\u00f6zle\u015fmesi bitecek oyuncular \u00fczerinde duran Fenerbah\u00e7e'nin bu kapsamda Newcastle'\u0131n \u0130spanyol sa\u011f beki Javier Manquillo'yu da radar\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n,BONSERV\u0130S \u00d6DENMEYECEK \r\nAtletico Madrid'den 2017 y\u0131l\u0131nda 5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 ma\u00e7a \u00e7\u0131k\u0131p, 5 asist ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Marsilya, Liverpool ve Sunderland gibi tak\u0131mlar\u0131n da formas\u0131n\u0131 giyen \u0130spanyol futbolcunun s\u00f6zle\u015fmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.,ISLA YER\u0130NE... \r\nFenerbah\u00e7e, s\u00f6zle\u015fmesi bu sezon sonunda sona erecek olan \u015eilili Mauricio Isla yerine sa\u011f bek pozisyonunu Manquillo'ya emanet etmek istiyor.,Muhammed bin Selman ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki Newcastle'\u0131n ise d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bir bek almas\u0131 bekleniyor.\r\n,Bu sezon Newcastle'da 13'\u00fc Premier Lig'de olmak \u00fczere 15 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Manquillo, 1 asist ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Gen\u00e7 oyuncu, \u0130spanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formay\u0131 giydi. (H\u00fcrriyet)