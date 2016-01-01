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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Fatsa'da doluda araçlar zarar gördü
YAŞAM
-
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
YAŞAM
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Muhtar 25 köylüyü icraya verdi
YAŞAM
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32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 17 tutuklama
GÜNDEM
-
Emine Erdoğan: Vicdan coğrafyası geniş bir toplumuz
DÜNYA
-
DSÖ'den "zengin ve yoksul ülkeler arasındaki Kovid-19 aşısı uçurumu büyüyor" uyarısı
GÜNDEM
-
Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı
DÜNYA
-
ABD ve İngiltere'den Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım kararı
YAŞAM
-
Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı
GÜNDEM
-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
DÜNYA
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DSÖ: "AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket"
GÜNDEM
-
AB: Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
DÜNYA
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Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesinde izdiham: 4'ü çocuk 5 ölü
DÜNYA
-
İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı yaşandı
GÜNDEM
-
TBMM Başkanı Şentop: 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
EĞİTİM
-
Kırşehir'de Covid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
YAŞAM
-
Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
YAŞAM
-
Yozgat'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
DÜNYA
-
Fransa'da son 24 saatte 15.792 vaka
YAŞAM
-
Edirne'ye kar yağdı
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Muhtar 25 köylüyü icraya verdi, sebebi ise bakın neydi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı köyünün Muhtarı Abdullah Aslan, 25 köylüsünü icraya verdi.
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