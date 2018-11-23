Müjde! 100 bin kişi işe alınacak

29 Ekim'de resmi a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan \u0130stanbul Havaliman\u0131'nda ba\u015fta havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc olmak \u00fczere bir\u00e7ok i\u015f kolunda faaliyette bulunacak b\u00fcy\u00fck ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u00f6l\u00e7ekli i\u015fletmeler de b\u00fcy\u00fck ta\u015f\u0131nma yakla\u015f\u0131rken personel al\u0131mlar\u0131na h\u0131z verdi. ,\u0130\u015f ba\u015fvuru ilanlar\u0131n\u0131n yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 web sitelerinde \u0130stanbul Havaliman\u0131 i\u00e7in i\u015f ilanlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck art\u0131\u015flar dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131'n\u0131n 31 Ekim'de 5 noktaya seferlere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131'na b\u00fcy\u00fck ta\u015f\u0131nma 30 Aral\u0131k saat 03:00'de ba\u015flayacak. Ta\u015f\u0131nma s\u00fcreci 45 saat s\u00fcrecek ve Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 31 Aral\u0131k saat 00:00'dan itibaren ticari yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131na kapat\u0131lacak.B\u00fcy\u00fck ta\u015f\u0131nmaya art\u0131k 37 g\u00fcn kala havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc ba\u015fta olmak \u00fczere \u0130stanbul Havaliman\u0131'nda yer alacak i\u015fletmeler de haz\u0131rl\u0131klar\u0131na h\u0131z verdi.Yolcu say\u0131lar\u0131 daha da artacak havayolu \u015firketleri ile bu \u015firketlere hizmet verecek i\u015fletmeler personel al\u0131mlar\u0131n\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131'na g\u00f6re g\u00fcncelledi. \u015eirketler yeni istihdamlar i\u00e7in ilanlara \u00e7\u0131karken \u00f6zellikle i\u015f ba\u015fvurular\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 web sitelerinde \u0130stanbul Havaliman\u0131 i\u00e7in aranan personel ilanlar\u0131ndaki art\u0131\u015f dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,\u0130\u015f ba\u015fvurular\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 web sitelerinde, havaliman\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131n\u0131 ve 25 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na i\u015fletmesini \u00fcstlenen \u0130GA'n\u0131n ve havaliman\u0131na i\u015f yapan ta\u015feron \u015firketlerin yan\u0131 s\u0131ra terminalde yer kiralayan b\u00fcy\u00fck ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u015firketlerin personel arama ilanlar\u0131 yer al\u0131yor. ,Ma\u011faza m\u00fcd\u00fcrleri,sat\u0131\u015f temsilcileri,teknisyenler o ilanlardan sadece birka\u00e7\u0131.En \u00e7ok arananlar\u0131n ba\u015f\u0131nda ise ma\u011fazalarda g\u00f6rev yapacak sat\u0131\u015f temsilcileri yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130lk etab\u0131 29 Ekim'de a\u00e7\u0131lan \u0130stanbul Havaliman\u0131 ba\u015flang\u0131\u00e7ta 100 bin ki\u015fiye, t\u00fcm etaplar\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131nda ise 225 bin ki\u015fiye istihdam sa\u011flayacak.,Sadece \u0130GA G\u00fcvenlik Hizmetleri A.\u015e. b\u00fcnyesinde 3 bin 500 \u00f6zel g\u00fcvenlik personeli g\u00f6rev yapacak.\u0130stanbul Havaliman\u0131 ile beraber daha da b\u00fcy\u00fcyecek olan T\u00fcrk Hava Yollar\u0131'na yeni u\u00e7u\u015f ekipleri kat\u0131lacak. THY kokpit ekibi ihtiyac\u0131 i\u00e7in 16 ilana \u00e7\u0131karken zaman zaman da kabin ekibi al\u0131mlar\u0131yla ilgili ilan yay\u0131nl\u0131yor.,THY'nin DO & CO ile ortak kurululu\u015fu olan ikram \u015firketi THY DO&CO \u0130kram Hizmetleri A.\u015e'nin de personel ilanlar\u0131 dikkat \u00e7ekti. ,\u015eirket aralar\u0131nda u\u00e7an a\u015f\u00e7\u0131,g\u0131da teknikeri,a\u015f\u00e7\u0131, makine m\u00fchendisi de dahil 31 i\u015f ilan\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n