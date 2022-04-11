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Türkiye Gazetesi

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası! Çarpıcı açıklamalar...

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası! Çarpıcı açıklamalar...

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Münevver Karabulut’un acılı ailesinin avukatı Rezan Epözdemir SABAH’ a konuştu. Avukat Epözdemir "Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi.

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