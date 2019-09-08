Murat Yıldırım'dan sürpriz veda açıklaması

Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye haz\u0131rlanan Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, uzun s\u00fcredir sunuculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' program\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131r\u0131m yeni sezonda Show TV'nin yeni dizisi 'Ramo'nun ba\u015frol\u00fcn\u00fc \u00fcstlenecek.,Tiyatro ve m\u00fczi\u011fe ilgi duyan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversitesi Oyuncular\u0131\u2019na (Y\u00dcO) kat\u0131ld\u0131 ve 3 y\u0131l amat\u00f6r olarak tiyatroda oynad\u0131. Y\u00dcO\u2019daki arkada\u015flar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla televizyon d\u00fcnyas\u0131na giren Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n televizyonla ilk tan\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan, 2003 y\u0131l\u0131nda \u201c\u00d6l\u00fcms\u00fcz A\u015fk\u201d dizisinin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde k\u00fc\u00e7\u00fck bir rol almas\u0131 oldu. Fakat dizi yaln\u0131zca 11 b\u00f6l\u00fcm s\u00fcrd\u00fc. , 2004 y\u0131l\u0131nda B\u00fct\u00fcn \u00c7ocuklar\u0131m dizisinde \u201cMesut\u201d karakterini canland\u0131ran Y\u0131ld\u0131r\u0131m, oyunculu\u011fa B\u00fcy\u00fck Yalan dizisi ile devam etti.2006 y\u0131l\u0131nda ilk uzun soluklu \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 olan F\u0131rt\u0131na dizisinde ba\u015frol oynayarak \u00fcn kazand\u0131. Ayn\u0131 y\u0131l sinemada Alt\u0131n Portakal \u00f6d\u00fcl\u00fcne aday olan Araf filmi ile ilk kez ba\u015frol oynad\u0131.,Ba\u015frol\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn ile Asi dizisinde \u201cDemir\u201d karakteri ile b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131. 2009 y\u0131l\u0131nda ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yap\u0131m \u015firketi ile A\u015fk ve Ceza adl\u0131 dizi i\u00e7in anla\u015fma imzalayan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, dizide ba\u015frol\u00fc oynad\u0131.,2012\u2019de Tims Productions\u2019\u0131n yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi Show TV\u2019de yay\u0131nlanan Suskunlar\u2019da Ecevit karakterini canland\u0131rd\u0131. Londra\u2019da tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Fasl\u0131 oyuncu \u0130mane Elbani ile 13 Kas\u0131m 2016\u2019da Adana\u2019da aile aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen sade bir t\u00f6renle d\u00fcnya evine girdi.,Sunucu-oyuncu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sunuculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na veda etti.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Kim Milyoner Olmak \u0130ster'deki sunuculuk g\u00f6revimi oyunculu\u011fa olan tutkumdan dolay\u0131 sonland\u0131r\u0131yorum. Bu karar\u0131ma g\u00f6sterdikleri anlay\u0131\u015ftan dolay\u0131 t\u00fcm ATV y\u00f6netimine ve milyoner ekibime te\u015fekk\u00fcr ederim. \u015eimdi Ramo" ifadelerini kulland\u0131.,MURAT YILDIRIM K\u0130MD\u0130R?,Kocan Kadar Konu\u015f filmleriyle komedi t\u00fcr\u00fcnde de iddias\u0131n\u0131 ortaya koyan Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 20 Haziran 2008\u2019de F\u0131rt\u0131na dizisinin setinde tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Bur\u00e7in Terzio\u011flu ile evlendi ancak bu evlilik 4 y\u0131l sonra sonland\u0131.,T\u00fcrk dizi ve sinema oyuncusu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 1979 y\u0131l\u0131nda do\u011fdu. Annesi ve babas\u0131 aslen Mardinli olan oyuncu, babas\u0131n\u0131n \u00f6\u011fretmenlik g\u00f6revi nedeniyle 1979\u2019da Konya\u2019da do\u011fdu. Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversitesi Makine M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcnden sekizinci senesinde mezun oldu.