Müsilajın yoğunluğu korkutuyor! Beton gibi...

.,<p><span style="color:#000000">Bursa'n\u0131n Mudanya il\u00e7esinde, di\u015f hekimi Alper Altay'\u0131n bir tekneden \u00e7ekti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere Marmara Denizi'ndeki m\u00fcsilaj (deniz salyas\u0131) yo\u011funlu\u011fu yans\u0131d\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">M\u00fcsilaj\u0131n bu boyuta nas\u0131l geldi\u011fini akl\u0131n\u0131n almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Altay, "U\u00e7suz bucaks\u0131z bir denizden bahsediyoruz. \u0130nsanlar\u0131n deniz kenar\u0131nda az oldu\u011fu bir kapanma s\u00fcrecini ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131k. Buna ra\u011fmen b\u00f6yle olduysa uzun d\u00f6nemde ne olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kal\u0131nt\u0131 olsun, do\u011fa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kal\u0131nt\u0131ysa uzun d\u00f6nemde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck etkilerini g\u00f6rece\u011fiz. \u00c7ok \u00fcz\u00fcnc\u00fc ve b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131." ifadelerini kulland\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u0130lk bak\u0131\u015fta <\/span><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=marina"><span style="color:#000000">marina<\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">y\u0131 bir beton tabakan\u0131n sard\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Altay, "B\u00fct\u00fcn marina beton malzemeyle kapl\u0131 gibiydi. Yakla\u015f\u0131nca hafif bir hareket g\u00f6rd\u00fcm. \u015ea\u015f\u0131rd\u0131m. <\/span><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=M\u00fcsilaj"><span style="color:#000000">M\u00fcsilaj<\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">\u0131n o boyutta olaca\u011f\u0131 akl\u0131ma gelmemi\u015fti" dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Altay, tabakan\u0131n yo\u011funla\u015fm\u0131\u015f ve dalgalarla beraber katlanm\u0131\u015f hale geldi\u011fini fark etti\u011fini anlatarak, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:<\/span><\/p>\r\n<p><span style="color:#000000">"Bir teknenin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131m ve aya\u011f\u0131m\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya uzatt\u0131m, bakt\u0131m. S\u00fcnger, hatta daha kal\u0131n bir tabaka gibiydi. A\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, d\u0131\u015f cephe y\u0131rt\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda k\u00f6t\u00fc bir yosun kokusu gibi geldi. Yak\u0131n zamanda yine gitti\u011fimde o kal\u0131n tabakan\u0131n da\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve marinan\u0131n yemye\u015fil oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. 5 santim a\u015fa\u011f\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildi. Muhtemelen deniz alt\u0131na \u00e7ok b\u00fcy\u00fck zarar verdi. Bir \u015fekilde engel olmak laz\u0131m. Yine insanl\u0131ktan ge\u00e7iyor bu. Do\u011faya verdi\u011fimiz zarar sonsuz."<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Di\u015f hekimi Alper Altay, G\u00fczelyal\u0131 Marina'daki teknesine bakmak i\u00e7in gitti\u011fini ve s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir manzarayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.<\/span><\/p>\r\n