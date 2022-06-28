Muslera yol ayrımında, Fransız kulübüyle görüşüyor! Galatasaray'da kale Okan Kocuk'un olacak...

Galatasaray'da gelecek sezon kaleyi kimin koruyacağı merak ediliyor... Giresunspor'da kiralık olarak harika bir sezon geçiren Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılılar'a döndü. 36 yaşındaki Muslera ise dünkü sezon açılışında yer almadı. Uruguaylı 4 Haziran'da takıma katılacak. Galatasaray tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Nando'nun Fransa'nın Rennes kulübüyle transfer görüşmesi yapması taraftarı ikiye böldü.