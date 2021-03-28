Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu, korkunç son

Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 PTT Evler Mahallesi'nde ya\u015fayan H\u00fcseyin Yaradan\u2019\u0131n akrabalar\u0131 bug\u00fcn sabah saatlerinde kald\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcbesinin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131. ,Ancak kap\u0131 a\u00e7\u0131lmad\u0131. Bunun \u00fczerine kap\u0131y\u0131 a\u00e7an yak\u0131nlar\u0131 Yaradan\u2019\u0131 hareketsiz halde buldu. Hemen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine haber verildi. ,Olay yerine gelen ekipler Yaradan\u2019\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. Yaradan\u2019\u0131n so\u011fuktan ya da ya\u015fl\u0131l\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 olarak \u00f6lm\u00fc\u015f olabilece\u011fi \u00fczerinde duruluyor.\r\nH\u00fcseyin Yaradan\u2019\u0131n v\u00fccudunda d\u0131\u015f m\u00fcdahale olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken cenazesi otopsi i\u00e7in adli t\u0131p kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Morgda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131\r\n78 ya\u015f\u0131ndaki H\u00fcseyin Yaradan'\u0131n 12 Aral\u0131k 2018 g\u00fcn\u00fc 540 lira ya\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131 \u00e7al\u0131nm\u0131\u015f, hay\u0131rseverler Yaradan'\u0131n zarar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lam\u0131\u015flard\u0131. Yaradan'\u0131n hayat hikayesinin ise filmi beyaz perdeye aktar\u0131lan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in hayat\u0131na benzedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Yaradan'\u0131n da t\u0131pk\u0131 G\u00fcrses gibi 1970'li y\u0131llar\u0131n sonunda Mersin'in Tarsus il\u00e7esinde trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi, hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde \u00f6ld\u00fc san\u0131l\u0131p morga kondu\u011fu, onu g\u00f6rmeye gelen bir arkada\u015f\u0131n\u0131n morga gitti\u011finde Yaradan'\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutundu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses de Tarsus'ta kaza ge\u00e7irip \u00f6ld\u00fc diye morga al\u0131nm\u0131\u015f, arkada\u015f\u0131 \u00f6lmedi\u011fini fark edip hayata tutunmu\u015ftu.\r\n,Ancak Yaradan'\u0131n hayat\u0131 kazadan sonra alt \u00fcst oldu\u011fu, o zamana kadar kamyon muavinli\u011fi yapan Yaradan, kazadan sonra sa\u011fl\u0131k problemlerinden dolay\u0131 i\u015f bulamad\u0131\u011f\u0131, e\u015finden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve Adana'ya gelerek tek ba\u015f\u0131na ya\u015famaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131, karde\u015finin evinin \u00e7at\u0131 kat\u0131nda kul\u00fcbede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilmi\u015fti.